BAYBURT (AA ) - TFF Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Bayburt Grup Özel İdarespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü, transfer döneminde, Tokatspor'dan orta saha oyuncusu Eren Özen ve forvet Eren Görür ile sezon sonun kadar, Kastamonuspor 1966'dan forvet Batuhan Er ile 1 buçuk yıllık, Tuzlaspor'dan orta saha oyuncusu Baran Yardımcı ile 1 buçuk yıllık ve Kastamonuspor'dan Aykut Sarıdoğan ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.



Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Genel Kaptanı Yaşar Kobal, teknik sorumlu ve transfer komitesinin çalışmaları sonucu 5 futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Kobal ayrıca, "Hedefi olan bir takım? ikinci yarı patlama yapacak ve üst lige çıkacak, savaşan, tam bir kolej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun." dedi.