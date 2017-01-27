Bayburt Gençlik Merkezi'nden Camilerde Kar Temizliği

Bayburt Gençlik Merkezi gençlik liderleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların camiye daha rahat ulaşması için cami çevrelerinde kar temizliği yaptı.



Gençlere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiren Bayburt Gençlik Merkezi liderleri, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için cuma namazı öncesinde cami bahçeleri başta olmak üzere cami çevrelerinde kar küremesi gerçekleştirdi.



Kaleardı Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ebubekir Camisi İmam Hatibi Mehmet Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt Gençlik Merkezi gençlik liderlerinin çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını bildiklerini anlatarak, "Fakat ilk defa farklı bir uygulama yaptılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hareketleriyle cemaatin camiye rahat gelmesi noktasında caminin çevresini temizlemeleriyle her şeyin cami görevlilerinden beklenilmediğini de gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.