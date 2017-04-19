Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Yeni Başkan

Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Başkanı Sait Koloğlu görevini Binali Şengün'e devretti.



Eski Başkan Koloğlu devir teslim sırasında yaptığı konuşmada, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin zor şartlar ve büyük fedakarlıklar altında kurulduğunu söyledi.



Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla büyük bir gayret sarf ederek, birliği bugünkü yapısına kavuşturduklarını belirten Koloğlu, yönetim kurulu üyesi olarak bundan sonra da yapılacak çalışmalara her türlü desteği sağlayacağını kaydetti.



Şengün ise özverili çalışmalarından dolayı Koloğlu'na teşekkür ederek, bundan sonraki dönemde de kendisinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklarını söyledi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut da hayvancılığın kentteki önemli sektörlerin başında geldiğini dile getirdi.



Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ise birliklerin kurulması ve belli bir kurumsal kapasiteye ulaşmasının en zor süreç olduğunu belirterek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin bu anlamda başkan ve yönetim olarak çok özverili çalışmalarda bulunduklarını belirtti.



Yapılan konuşmaların ardından Karabulut, görevi devreden Koloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.