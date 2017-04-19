Bayburt Belediyesinin Çalışmaları

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi.



Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin şehir merkezi ve ana yollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda mevsime uygun çiçekler diktiğini belirtti.



Görgülü, 100 bin menekşe ve lale soğanının toprakla buluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bayburt'taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği lale soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak menekşe ekiyor. Şimdiye kadar 100 bin çiçeği toprakla buluşturan ekiplerin çalışmaları tamamlandığında, park ve bahçeler ile refüjler renk cümbüşüne sahne olacak."