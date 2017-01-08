Bayburt Bakan Ağbal: Güçlü Olmak Için Bu Sisteme Geçmemiz Lazım

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkeze bağlı Konursu Köyü'nü ziyaret etti, restorasyon çalışmaları tamamlanan Konursu Ulu Camisi'nde incelemelerde bulundu. Camii ziyareti sonrasında konuşan Bakan Ağbal, 'Türkiye coğrafyasında birçok yerde bu şekilde camilerimiz, medreselerimiz var. Bunlara sahip çıkmamız, ayakta tutmamız lazım. Bunlar bize geçmişten gelen ama bizim geleceğimize mutlaka devretmemiz gereken emanetlerö dedi.



KAZA KURBANI GÜLHAN TOPRAĞA VERİLDİ



İncelemenin ardından esnafları ziyaret eden Bakan Ağbal, daha sonra da, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta dün buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Gülhan'ın Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Gülhan, ikindi namazı sonrası Kaleardı Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi. Aileye taziyelerde bulunan Bakan Ağbal, uçakla Ankara'ya gitmek üzere Erzurum'a hareket etti.