Bayburt Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Badminton İl Birinciliği Yarışması yapıldı.



Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya genç erkekler kategorisinde 4, genç kadınlar kategorisinde 5 olmak üzere, 9 takım katıldı.



Müsabakalarda genç erkekler kategorisinde birinciliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde ederken, ikinciliği Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi, üçüncülüğü ise Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.



Genç kadınlar kategorisinde ise Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Milli İrade Kız Anadolu Lisesi ikinci, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'de üçüncü oldu.



Dereceye giren takımlara kupaları Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel ile Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Müdürü Rikap Cemil Kurt tarafından verildi.