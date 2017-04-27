Bayat Ekmekleri Leziz Yemeklere Dönüştürdüler

Samsun Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bayat ekmeklerin çöpe atılmaması ve değerlendirilmesi için öğrenciler arasında yemek yarışması düzenledi.



Lisenin yiyecek içecek hizmetleri bölümü 9'uncu sınıf öğrencileri arasında bayat ekmeklerin israf edilmemesi için 'Bayat Ekmekten Taze Lezzetler' adı altında yarışma düzenledi. Yarışmaya 20 öğrenci katıldı. Bayat ekmek kullanarak yapılan lezzetli yemekleri ise öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüller kazanırken, yarışmacı öğrencilerin hepsine katılım ve teşekkür belgesi verildi.



"Türkiye'de yılda 2.2 milyar ekmek israf ediliyor"



Etkinlikle alakalı bir açıklama yapan Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seher Kulein, amaçlarının bayat ekmek israfına dikkat çekmek olduğunu vurguladı. Kulein, "Türkiye'de yılda 2.2 milyar ekmek israf ediliyor. Ülkemizde günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de bu israf için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Ekmeklerin çöpe gitmemesi için uygulamalar yapılıyor. Bir yılda çöpe atılan yaklaşık 2.2 milyar ekmeğin parasıyla yüzlerce hastane ve okul yapılabilir. Biz de kızlarımıza bu ekmekleri değerlendirme yollarını öğrettik. Onlar da bayat ekmek kullanarak yemekler yaptı. Birbirinden lezzetli yemekler yapmışlar. Karar vermekte gerçekte çok zorluk çektik. Geleceğimiz olan gençlerimiz, burada öğrendiklerini evlerinde annelerine de öğretecekler. Böylelikle az da olsa biz de bu çalışmalara katkı sağlamış olduk" dedi. - SAMSUN