Bayat Ekmeklerden Lezzetli Yiyecekler Yaptılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla bayat ekmeklerden çeşitli yiyecekler hazırladı.



Farkındalık çalışması kapsamında aşçı şapkası ve elbiselerini giyen öğrenciler, bayat ekmekleri yeniden tüketime sokmak için tezgahın başına geçti.



Ev yapımı pizza, yumurtalı ve peynirli kızarmış ekmek yapan minik aşçılar, keyifle yaptıkları yiyecekleri öğretmenlerine tattırdı.



Ekmek israfını önlemek için büyük çaba harcayan öğrenciler, bayat ekmeklerden çok çeşitli lezzetler hazırlamanın mutluluğunu yaşadı.