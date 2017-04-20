Bayanlardan Zile'ye Hatıra Ormanı

Tokat'ın Zile ilçesinde "Zileli Bayanlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu.



Zile Kaymakamı Adnan Tezcan'ın eşi Tuğba Işıldak Tezcan'ın öncülüğünde Zile Kaymakamlığı'nın destekleri ile bayanlar hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikimi gerçekleştirdi. Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, amaçlarının Zile'nin orman varlığını artırmak, ormanların korunması geliştirilebilmesi, planlı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesinin öneminin tanıtılarak topluma bu bilincin yerleştirilmesi olduğunu söyledi. Hatıra ormanının bayanlar tarafından oluşturulmasının kadınların eğitici ve yetiştirici olma özelliğinden dolayı ayrı bir anlam katmakta olduğunu belirten Kaymakam Tezcan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



Kaymakam Tezcan'ın eşi Tuğba Işıldak Tezcan ise kadınların sosyal hayatın en önemli varlıkları olduğunu ifade ederek, "Topluma yön veren ana öğe kadınlardır. Eğer kadınlarımızı stratejik olarak bir yerlere getirebilirsek, onlara toplumu yetiştirmesinde belli bir merhale atlatabilirsek, toplumu kurtarmış olacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda ağaç dikmek önemli bir faaliyet. İnsanoğlu yüzyıllardan beri doğa ile mücadele ediyor fakat iş o noktaya geldi ki artık insanoğlu bu kendi yaşamını devam ettirmek için doğayla uygun bir yaşam geliştirmek zorunda. Burada ilçemize ve doğamıza güzel bir katkıda bulunacağız. Destek veren tüm Kurum ve kuruluşlara, katılım sağlayan tüm bayanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - TOKAT