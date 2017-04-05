Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde Kastamonu'nun iki takımı yarın karşı karşıya gelecek.



Kastamonu Belediyespor Hentbol takımı antrenörü Hakan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu gibi bir şehirde kadınlar liginde iki tane süper lig takımı olmasının gurur verici olduğunu söyledi.



Maçın derbi niteliğinde olduğunu vurgulayan Ünal, "Birimiz şampiyonluğu kovalıyoruz birimiz de maalesef ligde kalmak için oynuyor. Bana göre Artsam Koleji'nin ikinci yarıdaki performanslarına baktığımızda daha yukarılarda olması lazım." dedi.



Bu maçı çok önemsediklerini belirten Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belediye olarak bu maçı çok ciddiye alıyoruz. Artsam'ın bulunduğu konum bizim için önemli değil. Bizim için her maç final.



Son 5 maçımızı da galip bitirerek Kastamonu'ya tarihinde ilk kez bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da maalesef kardeş kulübümüz olan Artsam'ı yenmekten geçiyor."



Artsam Koleji Hentbol Antrenörü Bülent Alaz da maç için "Kastamonu Belediyespor'un şampiyon olması ne kadar önemliyse bizim ligde kalmamız o kadar önemli." dedi.