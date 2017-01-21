Bayanlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor antrenörü Hakan Günal, "Artık telafisi olmayan bir döneme girdik. Bu yüzden yarınki maçtan galip ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.



Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan her maçın final havasında geçeceğini belirtti.



Yenimahalle galibiyetiyle kalan diğer maçların öneminin daha da arttığını ifade eden Günal şunları söyledi:



"Yenimahalle maçının önemi bu maçla daha da pekişecek. Önümüzdeki maçlarda hiçbir sürpriz istemiyoruz. Bu anlamda Eskişehir maçının önemi daha da artıyor. Artık telafisi olmayan bir döneme girdik. Bu yüzden yarınki maçtan galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Umarım hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Şampiyonluğun ortağıyız. Bu ipi elimizden bırakmak istemiyoruz."