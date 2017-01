Bayanlar Hentbol Süper Ligi

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "İlk yarıda ligin kalesinde en az gol gören takımı olduk. Bu performansı ikinci yarıda da göstereceğiz." dedi.



Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıda istedikleri düzeyde performans gösterdiklerini belirterek, moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu ifade etti.



Günal şunları söyledi:



"İlk yarıda ligin kalesinde en az gol gören takımı olduk. Kalemizde maç başına ortalama 24 gol gördük. Bu performansı ikinci yarıda da göstereceğiz. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Şu an her şey yolunda. Önemli olan bunun devamlılığını sağlayabilmek. Oyuncularım her şeyin farkında. Onlara güveniyorum."