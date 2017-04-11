Bayan Çelik, Hasta ve Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, ev ziyaretlerini Yakut Mahallesi'nde sürdürdü. Hasta ve yaşlı olan Hayriye Bayram'ı evinde ziyaret eden İkbal Çelik, el öptü, hal hatır sordu, gönül aldı.



İkbal Çelik, Yakut Mahallesi'nden sonra Yenimahalle'ye geçerek Ertuğrul ailesini ziyaret etti. Yaşlılarımızı evlerinde ziyaret eden İkbal Çelik, bir sıkıntıları olup olmadığını sordu ve onlarla sohbet etti.



İkbal Çelik, sadece ev ziyaretleri yapmakla kalmadı Doğum Evi olarak da bilinen Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne de ziyarette bulundu. İkbal Çelik, ziyaretinde hastanede görev yapan hemşirelere karanfil verdi ve hastalarla sohbet ederek "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu. - KAYSERİ