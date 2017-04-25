Bay Goril' Londra Maratonunu Bitirebilecek Mi?

Goril kostümü giyerek Londra maratonunda emekleyerek yarışan bir adam, yarışın başlamasından iki gün sonra yolun yarısına ulaştı.



'Bay Goril' lakaplı Tom Harrison, gorillerin korunması için mücadele eden bir yardım kuruluşuna para toplamak amacıyla 42 kilometrelik yarışı elleri ve dizlerinin üstünde sürünerek tamamlamaya çalışıyor.





Her sabah yerel saatle 08.00'de yola koyulan adam, 'Goril' olmadığı zamanlarda iki çocuklu bir polis memuru olarak hayatını sürdürüyor.



'Bay Goril' tüylü siyah kostümü içinde zorlu bağış kampanyaları yürütmeye alışık.



Takım elbise içinde maraton koşan adam, Ocak ayında Londra'nın Thames nehrinde yüzerek kampanyasına dikkat çekmeye çalışmıştı.



Yardım kuruluşu, Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki gorillerin neslinin korunması için çalışmalar yürütüyor.



'The Gorilla Organization' adlı yardım kuruluşunun yöneticisi Jillian Miller, Tom'la gurur duyduğunu söylüyor.



Jillian Miller, 'Bay Goril'in kuruluş için en çok para toplayanların başında geldiğini söylüyor.



Miller, "Tom aklına bir şey koyduğunda onu mutlaka gerçekleştiren, o müthiş insanlardan biri" diyor.



'Bay Goril'in hedefi Kongo'nun doğusundaki gorillerin korunması için çalışan bir ekibe en az üç aylık kaynak ve maaş sağlamak için, 2 bin sterlin toplamayı hedefliyor.