Bavullarını Almadan Oy Kullanmaya Gittiler

Atatürk Havalimanı'na yurt dışından gelen vatandaşlar, bavullarını almadan sandıklara koştu.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarından olan Atatürk Havalimanı'ndaki oy verme telaşı yaşandı.



Oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala uçaktan inen vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından, sandıklara giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.



Son ana kadar oy kullanılmaya devam edilen sandıklara yetişmek isteyen bazı vatandaşlar da bavullarını dahi almadan oy kullanmaya koştu.



Oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala oyunu kullanan Lübnan'da yaşayan Zeynep Erol, vatandaşlık görevini yerine getirmekten memnun olduğunu söyledi.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Aslı Yıldız Kahveci de ilk başlarda oy kullanmakta kararsız olduğunu belirterek, son anda oy kullanmaya karar verdiğini dile getirdi.



İsveç'te işçi olarak çalışan Mesut Ulutaş ise Türkiye'ye izne geldiğini ve oyunu son günde kullanmayı tercih ettiğini kaydetti. Ulutaş, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.



Bazı seçmenler de sandıklar kapandıktan sonra geldiği için oy kullanamadı.