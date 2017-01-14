Bavullardan Kaçak Sigara Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında bavullar içine gizlenmiş 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimlerini sürdüren İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, durdurdukları Mardin'den Bursa'ya yolcu taşıma yapan şehirlerarası otobüste arama yaptı. Yolcuların GBT sorgularının ardından bagajı didik didik arayan ekipler, iki bavulun içindeki giysilerin aralarına gizlenmiş kaçak sigara paketleri buldu.



İki bavulda yapılan aramada 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bavulların sahipleri olan 23 yaşındaki M.A. ile 41 yaşındaki M.E. gözaltına alındı. Cezai işlem yapılan iki kişi serbest bırakılırken, kaçak sigaralara el konuldu. - BURSA