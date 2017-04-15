Bavul

Havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olaylar.

Bavul

Havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olaylar. Birbirini hiç tanımayan dört kişinin bir bavul ile kesişen hayatlarının eğlenceli Hikayesi.


Tür: Komedi


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Çeviren: EKİN TUNÇAY TURAN


Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Koray Alper, Cantuğ Turay, Caner Kadir Gezener


Yazan: Sam Bobrıck


Yöneten: İpek Atagün Gezener


Web Sitesi: http://rituellsanatmerkezi@hotmail.com

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Kafe

Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Bavul

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Tunalı Hilmi, Tiyatro, Çankaya, Ankara, Hayır
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