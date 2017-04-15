Bavul
Havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olaylar.
Havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olaylar. Birbirini hiç tanımayan dört kişinin bir bavul ile kesişen hayatlarının eğlenceli Hikayesi.
Tür: Komedi
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Çeviren: EKİN TUNÇAY TURAN
Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Koray Alper, Cantuğ Turay, Caner Kadir Gezener
Yazan: Sam Bobrıck
Yöneten: İpek Atagün Gezener
Web Sitesi: http://rituellsanatmerkezi@hotmail.com
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tiyatro Kafe
Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Bavul
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io