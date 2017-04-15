Havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olaylar. Birbirini hiç tanımayan dört kişinin bir bavul ile kesişen hayatlarının eğlenceli Hikayesi.





Tür: Komedi





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Çeviren: EKİN TUNÇAY TURAN





Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Koray Alper, Cantuğ Turay, Caner Kadir Gezener





Yazan: Sam Bobrıck





Yöneten: İpek Atagün Gezener





Web Sitesi: http://rituellsanatmerkezi@hotmail.com



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Kafe



Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Bavul



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır