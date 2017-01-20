Baun'dan Zeytincilik Sektörüne Proje

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Beta Glikozidaz Enziminin Süperparamanyetik Nanoparçaçıklara İmmobilizasyonu" Projesi ile zeytinde kalite artarken, maliyet azalacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Feray Köçkar, Fizik Bölümünden Prof. Dr. Hakan Köçkar ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Elif Savaş'ın gerçekleştirdiği proje ile zeytin tatlandırma süresinin kısaltılması, maliyetin azaltılması ve natürel tatlandırmayla yarışacak kaliteli zeytin üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Türk Patent Enstitüsünce 2016 yılı sonunda patent almaya hak kazanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Köçkar, şunları kaydetti:



"Proje çalışmaları, 2011'den itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Fizik Bölümü Laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Moleküler Biyoloji, Gıda Teknolojisi ve Nanoteknoloji alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çalışma niteliği taşıyan patentin, zeytin endüstrisine zeytin tatlandırma süresini kısaltması, maliyetin azaltılması ve natürel tatlandırmayla yarışacak kaliteli zeytin üretimi olmak üzere üç önemli katkısı bulunacak. Endüstriyel boyutta zeytin tatlandırılmasına yönelik bazı problemlerin varlığından yola çıkarak geliştirilen nanoteknolojik yöntemin, zeytin tatlandırılma süresini oldukça kısaltacak. Ayrıca maliyeti oldukça düşürmektedir. Patentin ticarileşmesi ve ülke ekonomisine sunulması asıl hedefimizdir."



Savaş ise doktora uzmanlık çalışmasını zeytin ve fermantasyon teknolojileri alanında yaptığını belirterek, proje sayesinde acılık giderme işlemi için insan sağlığına zarar vermeyen prosesin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.



Zeytinin doğal haliyle tüketiciye sunulmasının önemine değinen Savaş, şunları aktardı:



"Acılık giderme amacıyla kullanılan kimyasalların zeytinin besin değeri ve sağlık avantajını ortadan kaldırdığını ayrıca duyusal yönden de olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu çalışmalar ışığında zeytinin yapısında doğal olarak bulunan beta glukozidaz enziminin acılık giderme etkisi bulunduğu ve bunun konsantre edilerek kullanıldığında besinsel ve sağlık yönünden olumlu katkı sağladığını belirledik. Çalışmanın proje raporlarında 'patent değeri taşımaktadır' ibaresi çok heyecan uyandırdı. Çünkü her bilim adamının yaptığı çalışmaların ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlarca tescillenmesi ve insan faydasına sunulması en büyük hayalidir. Bu hayalimizi gerçekleştirmek anlamında başvurumuzu yaptık ve mutlu sonuca ulaştık."



Patente imza atan akademisyenler, bundan sonraki hedeflerinin, sürdürülebilirlik, fabrika ölçeğinde denenmesi ve ticarileştirme adımları olduğunu belirtti.