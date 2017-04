Bau Yeni Teknolojilerle Autoshow İnovasyon Standında

BAU yeni teknolojilerle Autoshow inovasyon standında



İSTANBUL - İSTANBULTÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 bu yıl inovasyon ve teknoloji çalışmalarına da yer verdi. İstanbul Autoshow 2017, "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla, 20 Nisan itibariyle 'Basın ve VIP Günü" ile kapılarını açtı.

Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017'ye eğitim verdiği ve tüm çalışmalarına destek olduğu, yaratıcı fikirleri ile göz dolduran öğrencileri ile fuar alanındaydı. Başarılı öğrencilerin projelerinin yer aldığı stant oldukça yoğun ilgi gördü.

"BAU olarak hep teknoloji ve inovasyon odaklı bir eğitim benimsedik"

Bahçeşehir Üniversitesi teknoloji transfer ofisi, üniversite ve sanayi işbirliği uzmanı Aslı Şahin;"Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak bugün bu fuarda, teknoloji ve inovasyon konseptiyle yer alıyoruz. Autoshow ilk kez bu sene teknoloji ve inovasyon konseptine yer veriyor. Biz üniversite olarak zaten hep teknoloji ve inovasyon odaklı bir eğitim benimsedik ve öyle ilerledik. Özellikle öğrencilerimizin bu alanlarda çok fazla çalışmaları var. Teknoloji transfer ofisi olarak da zaten İş dünyasıyla üniversite arasında bir köprü oluşturma önceliğimiz olduğu için öğrencilerimizin çalışmalarını burada sunma imkanı bulmuş olduk. Standımızın amacı ziyaretçilerimizin yeni teknolojileri deneyimleyip görmelerini sağlamak." İfadelerini kullanarak her zaman öğrencilerinin destekçisi olduklarına dikkat çekti.

"3D yazıcılar gelecek sunan teknolojiler"

Bilimsel ve teknolojik çalışmalarda sunulan desteğin önemine dikkat çeken 3Durak Firması kurucu ortağı Ali Can Erk; "Öğrencisi olduğumuz yıllarda Bahçeşehir Üniversitesi'nden destek alarak kurduğumuz bir şirket 3Durak. Bugün Autoshow, teknoloji ve inovasyon salonunda 3D yazıcı alanında faaliyet gösteren bir firma olarak yer alıyoruz, Firmalar ve kişiler hayata geçirmek istedikleri Proje ve fikirleri ile bize geliyorlar biz ise3D yazıcıları kullanarak onların proje ve fikirlerini somut hale dönüştürüyoruz ve bu alanda farklı teknolojilerle, metal plastik reçine gibi farklı malzemelerle onlara hizmet veriyoruz. Hizmet sunduğumuz bir savunma sanayi firması da olabiliyor, bir mimarlık firması yada bir endüstriyel tasarım ofisi de olabiliyor. Hatta medikal amaçlı çalışan bir doktora da hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi bu projenin ilk gününden beri en büyük destekçisi oldu. Zaten Bahçeşehir Üniversitesi girişimci bir üniversite olarak tanınıyor biz de öğrenci olduğumuz yıllarda bu teknolojinin nasıl bir gelecek sunduğunu anlattık onlar da bize bugünlere gelmemizde büyük destek sağladılar. Gerek Mentorluk anlamında gerekse maddi anlamda hep yanımızdaydılar." İfadelerini kullandı.

"Doğrusal ses sistemi, sesin kullanıldığı her alana entegre edilebilir"

Geliştirdiği teknolojinin sesin kullanıldığı her alana katkı sunacağını ifade eden, Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Ali Kaan Ergün; "Projenin adı doğrusal ses sistemi projenin amacı sesi bir lazer gibi doğrusal olarak sadece yönlendirildiği tarafta duymasını sağlamak. Bu projeyi lise üçüncü sınıfta yapmıştım, bu projeyle TÜBİTAK ikincisi seçildim ardından Amerika'da da Türkiye'yi fizik dalında temsil ettim . Bahçeşehir Üniversitesi'ne projemi sundum ve oradan burs alarak projemi geliştirmeye devam ettim. Üniversitemiz bu proje gibi benzeri projelerde de hem fiziksel imkan, gerekli malzeme, hem de akademik olarak başarılı hocalara soru sorma fırsatı gibi maddi ve manevi imkanlar sağlıyor. Bu proje diğer ses sistemlerinden farklı olarak sesin kullanıldığı her alana entegre edilebilir, Örneğin siz cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda müzik dinlerken bu sesi herkes duyabiliyor. benim yaptığım projeyle cihazı karşınıza aldığınızda o sesi sadece siz duyabiliyorsunuz yan tarafınızdaki hiç kimse sesi algılayamıyor ve bu sesle muhatap olmuyor" ifadelerini kullanarak projenin sanayileşme aşamasına getirildiği bilgisini paylaştı.

"Robot ve yazılım geliştiricileri bizim sağladığımız alt yapıyı kullanıyor"

Projenin yapay zeka geliştirme çabalarına alt yapı sunacak durumda olduğunu ifade eden Bahçeşehir koleji 11. sınıf öğrencisi Ahmet Emre; "Bahçeşehir Koleji'nde gerçekleştirdiğimiz bir projemiz var şuan projemiz ticarileşme aşamasında projemizde robot ve yazılım geliştiricileri ile yapay zeka altyapısı sağlıyoruz yani robot ve yazılım geliştiricileri bizim sağladığımız alt yapıyı kullanarak yapay zeka bağlantılı robot projelerini geliştirebiliyorlar." şeklinde konuşarak komut ile robot kolların çalıştığı projesini tanıttı.