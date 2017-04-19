Bau Enerji Günleri'17
Program akışı: 10: 00-10: 30 kayıt10: 30-10: 40 kulüp tanıtımı10: 40-11: 00 açılış konuşması11: 00-12: 00 enerji piyasaları yatırım ve danışmanlıkErdem SEZER/ a plus enerji MSc, yönetici12: 00-13: 00 öğle arası13: 00-14: 00 enerjinin wtkin kullanımı ve topluluk enerjisi ile %100...
Program akışı:
10: 00-10: 30 kayıt
10: 30-10: 40 kulüp tanıtımı
10: 40-11: 00 açılış konuşması
11: 00-12: 00 enerji piyasaları yatırım ve danışmanlık
Erdem SEZER/ a plus enerji MSc, yönetici
12: 00-13: 00 öğle arası
13: 00-14: 00 enerjinin wtkin kullanımı ve topluluk enerjisi ile %100 yenilenebilir enerjiye geçiş
Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR/marmara üni. Enerji anabilim dalı başkanı- eurosolar türkiye yenilenebilir enerji birliği başkanı
14: 00-15: 00 endüstriyel enerji üretimi
Süha IŞIKLI/Siemens enerji üretim bölümü satış birim yöneticisi
15: 00-15: 30 kahve arası
15: 30-16: 30 özel misafirleri ile Solarbaba güneş enerjisi açık oturumu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi
Mekan Adresi : 4-6 Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 30: 00
Kategori : BAU Enerji Günleri'17
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır