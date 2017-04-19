Bau Enerji Günleri'17

Program akışı: 10: 00-10: 30 kayıt10: 30-10: 40 kulüp tanıtımı10: 40-11: 00 açılış konuşması11: 00-12: 00 enerji piyasaları yatırım ve danışmanlıkErdem SEZER/ a plus enerji MSc, yönetici12: 00-13: 00 öğle arası13: 00-14: 00 enerjinin wtkin kullanımı ve topluluk enerjisi ile %100...

Bau Enerji Günleri'17

Program akışı:

10: 00-10: 30 kayıt

10: 30-10: 40 kulüp tanıtımı

10: 40-11: 00 açılış konuşması

11: 00-12: 00 enerji piyasaları yatırım ve danışmanlık

Erdem SEZER/ a plus enerji MSc, yönetici

12: 00-13: 00 öğle arası

13: 00-14: 00 enerjinin wtkin kullanımı ve topluluk enerjisi ile %100 yenilenebilir enerjiye geçiş

Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR/marmara üni. Enerji anabilim dalı başkanı- eurosolar türkiye yenilenebilir enerji birliği başkanı

14: 00-15: 00 endüstriyel enerji üretimi

Süha IŞIKLI/Siemens enerji üretim bölümü satış birim yöneticisi

15: 00-15: 30 kahve arası

15: 30-16: 30 özel misafirleri ile Solarbaba güneş enerjisi açık oturumu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi

Mekan Adresi : 4-6 Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 30: 00

Kategori : BAU Enerji Günleri'17

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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