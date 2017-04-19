Program akışı:



10: 00-10: 30 kayıt



10: 30-10: 40 kulüp tanıtımı



10: 40-11: 00 açılış konuşması



11: 00-12: 00 enerji piyasaları yatırım ve danışmanlık



Erdem SEZER/ a plus enerji MSc, yönetici



12: 00-13: 00 öğle arası



13: 00-14: 00 enerjinin wtkin kullanımı ve topluluk enerjisi ile %100 yenilenebilir enerjiye geçiş



Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR/marmara üni. Enerji anabilim dalı başkanı- eurosolar türkiye yenilenebilir enerji birliği başkanı



14: 00-15: 00 endüstriyel enerji üretimi



Süha IŞIKLI/Siemens enerji üretim bölümü satış birim yöneticisi



15: 00-15: 30 kahve arası



15: 30-16: 30 özel misafirleri ile Solarbaba güneş enerjisi açık oturumu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi



Mekan Adresi : 4-6 Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 30: 00



Kategori : BAU Enerji Günleri'17



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır