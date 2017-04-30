Bau'da robotlar yarışıyor



İSTANBUL (DHA) - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nin bu yıl 4.'sünü düzenlediği BAU Robotics Robot ve Proje Günleri başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde dün ve bugün devam eden yarışlara Türkiye'nin birçok şehrinden 120'nin üzerinde proje katıldı. Birbirinden farklı özellikleriyle görücüye çıkan robotlar 6 farklı kategoride kıyasıya yarışıyor.



Her yaştan öğrenciye çalışmalarını sergileme ve robotlarını tanıtma imkanı veren yarışma; Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Arazi Robotları, Robot Savaşları, Multikopter ve Serbest Kategori olmak üzere 6 ayrı kategoride düzenleniyor.



Yarışma detayları hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mertcan Karaköse, "Mini sumo Robotları bir çemberin içinde birbirini iterek düşürmeye çalışacak, multikopter robotlar havada kalarak balon patlatmaya çalışacak, arazi robotları çamur, toprak ve kum araziler üzerinde en kısa sürede tamamlamaya çalışacak, savaş robotları da özel maddeden yaptığımız güvenli bir kafeste birbirleriyle belli kurallar içerisinde savaşacaklar. İstanbul hariç İzmit, Edirne, Bursa, Balıkesir tarafından gelen öğrenciler var. Toplamda 120'nin üzerinde proje var. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Bir dahaki senelerde daha geniş kapsamlı olacak" diye konuştu.



Yarışmaya katılanlardan Ankara Akıllı Okul Yenilenebilir Enerji Bölümü 11. sınıf öğrencisi Alperen Karabulut "Çizgi izleyen projemizi yarışmaya getirdik. Robot, beyaz çizgi üzerinde kendi kendine ilerliyor. Herhangi bir uzaktan kumandayla değil de altındaki sensörlerle beyaz çizgiyi takip ediyor. Projeyi Akıllı Okuldaki öğretmenlerimizle birlikte 1 haftada yaptık. Buraya robotumuzu tanıtmak ve yarışmada derece almak için geldik" dedi.



4 yıldır robotik alanında bütün yarışmalara katıldıklarını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Umut Uz, şunları söyledi:



"Yaklaşık 4 senedir robotik alanındaki bütün yarışmalara katılıyoruz. Burada da yerimizi aldık. Bu sene 4 ayrı kategoride yer alıyoruz. Bu sene çizgi izleyen kategorisinde ve robot savaşları kategorisinde çok iddialıyız. Robot savaşları zaten bizim asıl alanımız. Çizgi izleyen robot otonom çalışan bir aygıt. İki tekerlek ve şaseden oluşuyor. Belli bir siyah veya beyaz zemin üzerine çizilen çizgiyi takip ederek en kısa sürede pisti tamamlayan robot dereceye giriyor. Mini sumo robotumuz da Dohya adlı yuvarlık pist etrafında iki robotun birbirini saf dışı bırakmasına yönelik bir robot. Multikopterlerse son dönemde çok popüler. Aynı zamanda drone olarak da geçiyor. 4 motorla birlikte pistin etrafını en kısa sürede tamamlayan drone derece alıyor. Robot savaşları için yaptığımız robotlar çiziminden başlayarak ölçülendirmesine, malzemelerine kadar tamamıyla kendi imalatımız olan bir robot. O ise savaş arenası gibi bir pistte iki robot uzaktan kumanda ile kontrol edilerek karşı robotu parçalama, ateş atma gibi özellikleriyle diskalifiye etmeye yönelik bir robot."



Edirne Bahçeşehir Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Eren Yüzüak ise "İki senedir turnuvalardayım. Daha önce FRC, FLR, BLL turnuvalarına katıldım. BAU Robotics'e 2 yıldır katılıyorum. Geçen sene mini sumo yapmıştım. Bu sene arkadaşlarımla drone yapmak istedim. Bu senenin etkinliği balon patlatma. En kısa sürede balonları patlatan robot turnuvayı kazanıyor. 2 dronela katıldık. Bu işlerle yaklaşık 2 senedir uğraşıyoruz ama drone yapmayı 1 ay önce öğrendik. Daha önce FRC'de devasa bir robot yaparak Türkiye 3.sü olduk. Bu sene de yine kazanıp Amerika'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi.



(FOTOĞRAFLI)



(Tür: İstanbul)