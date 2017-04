BAU & Alarko MBA 2. dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL - Türkiye'de ilk kez kuruma özel, şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan Bahçeşehir Üniversitesi ile Alarko Şirketler Topluluğu'nun işbirliği neticesinde verilen yüksek lisans programı "BAU & Alarko MBA" 2. dönem mezunlarını verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Alarko Şirketler Topluluğu, Türkiye'nin ilk YÖK onaylı kurumsal eğitim programını 2013 yılından itibaren birlikte dizayn etmek ve yürütmek amacıyla işbirliği kararı almıştı. Yapılan işbirliği neticesinde içeriği Alarko'ya özel hazırlanan eğitim programı çerçevesinde Alarko Şirketler Topluluğu çalışanları; Mali İşler, Pazarlama - Satış, Mühendislik ve Destek Birimler alanlarında eğitim ve MBA derecesi alma imkanı yakaladı. İlk dönem 28 çalışanın mezun olduğu yüksek lisans programından ikinci dönem 22 öğrenci düzenlenen mezuniyet programı ile diplomalarına kavuştular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet törenin açılış konuşmalarını BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Burak Küntay, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih yaptı. Ardından yüksek lisans programında Kurumsal İç Eğitmen olarak görev alarak akademik programı, profesyonel iş deneyimleri ve Alarko'ya özel iş süreçleri ve vaka çalışmaları ile destekleyen Alarko Yöneticilerine ödülleri takdim edildi. MBA Programı'nı derece ile bitiren ilk üç öğrenciye de yine BAU ve Alarko Yönetimi tarafından ödülleri takdim edildikten sonra diploma törenine geçildi.

"Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla bu çalışmalara devam edeceğiz"

BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, üniversitelerin topluma karşı sorumlulukları olduğuna vurgu yaparak, "Üniversiteler sadece bilgi aktaran ve bilgi üreten kurumlar değillerdir. O bakımdan toplumda var olan sorunlara çözüm getirmek ve katkı sağlamak bakımından bu görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Yakın zamana kadar üniversite- sektör işbirliği açısından yeterli miktarda ilerlemeler gerçekleşmemişti. Oysaki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunun çok güzel örneklerini görmektesiniz. Bu bağlamda olmak üzere başlatmış olduğumuz sektör-akademi işbirliği çerçevesinde özellikle ihtiyaca yönelik çalışmalarımız oldu. Türkiye'nin pek çok önde gelen kuruluşları ile bu çalışmaları başlattık. Fakat Alarko Holding'in ayrıca bir yeri var bu noktada. Özellikle değişik yelpazeden çalışanlarının olması, farklı disiplinlerden gelen insanların orada olması bizi biraz daha motive etti. Çünkü farklılıklar aslında iyi sonuç alabilmek bakımından kullanılması gereken avantajlardır. Bu manada Alarko Holding ile başlatmış olduğumuz bu yüksek lisans programında ilk deneyimimizde gördük ki öğrencilerimizin başarısı açısından iyi bir adım atmışız. Ben inanıyorum ki karşılıklı güven çerçevesinde karşılıklı imkan ve kabiliyetlerin bölünmesi esasına dayanan bu işbirlikleri bölgesinde artık bölgesel güç olan yavaş yavaş global güç olma konusunda ilerleyen ülkemiz için çok önemli faydalara vesile olacaktır. Bunun için bize güvenmeleri açısından Alarko Holding üst yönetimini tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. Biz de elimizdeki imkanların daha fazlasını sunmak açısından motive olmuş oluyoruz. Öğrencilerimizi de tebrik ediyor ve bu tarz güzel örneklerin çoğalmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Sektör ve akademik iş birliğinin ilkini gerçekleştiriyoruz"

Sektör ve akademin buluşması noktasında ilk örneklerini oluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Ayhan Yavrucu bu doğrultu da BAU'ye teşekkürlerini ileterek, "BAU bizim ihtiyaçlarımızı bizimle beraber en doğru şekilde belirledi. Karşılıklı olarak belirlediğimiz bu programın içeriği gerçekten çok zengin. Bir madalyonun iki yüzü gibi bir araya gelerek eksikler ortaya konuldu ve üniversitenin dünyadaki gelişmelere ve yeni trendlere hakim olmasını değerlendirerek ortaya çıkan bu programdan gerçekten biz de çalışanlarımız da çok memnun. Eminim çok iyi sonuçları hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Bizim eğitimden gelen bir kültürümüz var"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da şirket olarak eğitime çok önem verdiklerini ve bunun için her zaman çalışanlarını destekleyeceklerini dile getirerek, "Bizim Alarko olarak eğitimden gelen bir kültürümüz var. Yani eğitime ve insan bilgisine son derece önem veren ve insana yatırım yapan bir şirketiz. Biz de çalışan gençlerimizin daha donanımlı olması ve daha da bilgili olmaları için onlara bir fırsat vermek istedik. Onların hem iş hayatı hem de üniversiteden edinecekleri bilgiler ile daha donanımlı olmaları için desteklediğimiz ve böyle bir şirket olduğumuz için gurur duyuyorum. Bizler iş dünyasından gelenler olarak iş hayatının gerçeklerini biliyoruz. Fakat üniversitenin de vereceği bir bilgi var. Elbette bu ikisinin harmanlanması insana çok yeni şeyler katabiliyor. Gençlerimizin çalışmalarında umarım bu sonuçları da göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Her şeyin temelinde eğitim ve gençlik yatıyor"

Alarko Enerji Grubu İş Geliştirme Müdürü ve BAU Graduate School of Business Yönetim Kurulu Başkanı Tal Garih de ancak bu tarz işbirlikleri ile eğitimin daha çağdaş olabileceğine vurgu yaptı. Tal Garih aynı zamanda, "Öncelikle çok gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Çünkü Türkiye'de bu bir ilk. Özel bir şirketin bir üniversite ile beraber o şirketin çalışanlarına yönelik eğitimlerine yönelik bir programımızın umarım devamı da gelir. Çünkü her şeyin temelinde eğitim ve gençlik yatıyor. Bahçeşehir Üniversitesi çok öncü bir okul. Uluslararası bir marka haline dönüştü. Fakat Türkiye'de özel kuruluşlar ve akademik kuruluşlar biraz kopuk maalesef. Dolayısıyla Graduate School of Business olarak özel sektörün temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduk ki MBA programlarına en doğru şekilde yön verebilelim. Ancak el ele hareket edersek eğitimi daha çağdaş ve vizyoner hale getiririz. Biz de bu inançla yola çıkarak özel sektör ve akademiyi bir araya getirdik ve güzel çalışmalara da başladık" dedi.

"Sektörü tanıdıktan sonra akademik bilgileri iş hayatında daha kolay uyguluyorsun"

"BAU & Alarko MBA" 2. dönem Yüksek Lisans Programı Birincisi Aylin Yurttadur da özellikle iş hayatına başladıktan sonra akademik olarak ilerlemenin daha faydalı olduğuna dikkat çekerek, "Bu eğitim programı öncelikli olarak sektörde çevremin daha geniş olmasını sağladı. Alarko'nun diğer şirketlerindeki kişilerle tanışmama vesile oldu. Akademik olarak da daha önceleri doktora yapmayı düşünmüyordum ve şuan doktora yapmayı da düşünüyorum ve daha sonra burada kazandığım teorik bilgiyi iş hayatında uygulayabiliyorum. Önceden de işletme mezunuydum ama bu kadar rahat bir şekilde edindiğim teorik bilgileri iş hayatımla birleştiremiyordum. Bence iş hayatında bir süre çalıştıktan sonra insanların akademik hayata yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani piyasayı tanıdıktan sonra akademik ve teorik bilgileri öğrenmek çok daha faydalı oluyor. Daha fazla ilerliyorsunuz. Bütün bilgileri çok daha kolay bağdaştırabiliyorsunuz. Bahçeşehir ve Alarko'ya bizlere böyle bir fırsat sağladığı için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.