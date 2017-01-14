Batum-İstanbul Hattında Yapılan Kaçakçılığa Trabzon'dan Darbe Vurdular

Son dönemde kaçakçıların en sık kullandığı hat olarak dikkat çeken Gürcistan'ın Batum kenti ile İstanbul arasındaki kaçakçılık köprüsüne Trabzon'da yapılan operasyonlarla darbe vuruldu.



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri özellikle 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki uygulamalarda kaçakçılara göz açtırmadı. Son bir yıl içerisinde yol kontrolleri sırasında 23 bin 209 araç durdurulurken, bu araçlar içerinde çok sayıda kaçak madde ele geçirildi.



Kaçak mallar arasında 9 bin 381 karton ile sigara kaçakçılığı ilk sırayı alırken, bunu 640 şişe viski ile içki kaçakçılığı izledi. Ayrıca uygulamalarda 9 Tabanca, 3 Av tüfeği, 11 kuru sıkı tabanca, 124 adet mermi, 2 kilo esrar, 102 adet Ectasy, 153 adet kaçak cep telefonu, 116 kilo da kaçak et ele geçirildi. - TRABZON