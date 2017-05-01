Batum'da Serkan Kaya Rüzgarı

HEM ŞARKI SÖYLEDİ HEM FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Hiçbir hayranının hatıra isteğini geri çevirmeyen Kaya, sahnede sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevenlerinin fenomen olmuş arabesk şarkılarının yanı sıra sanatçı, hareketli parçalar söyleyerek de gelen misafirleri oturmadı. Batum'a ilk kez geldiğini söyleyen Kaya, "Güzel bir şehir. Bana kalırsa denize kıyısı olan her şehir güzeldir. İnşallah bundan sonra daha sık geleceğiz" dedi. Yurt dışında sahneye çıkmasıyla ilgili sanatçı, "Yurtiçi veya yurtdışında konser vermenin arasındaki tek fark şehirler. Öncelik sevenlerimle buluşmak, şarkılarımı sevenlerimle hep birlikte söylemektir. Sağolsun hayranlarım hiç bir yerde yalnız bırakmıyor. Türkiye'deki konserlerime de yurt dışından katılım çok oluyor. Türkiye'den, kalkıp yurt dışına konserimi izlemek için gelenler de çok oluyor. Dediğim gibi önemli olan onlarla birlikte olabilmek" diye konuştu.

MİRAS GELİYOR

"Son dönemde arabesk müziğinin yükselmesine sebep oldunuz. Nasıl bir duygu?" sorusuna Kaya, "Tabii ki de güzel bir duygu. Sonuçta, bunun için çalışıyoruz, üretiyoruz. Sadece şarkı söylemekle kalmayıp; kendi bestelerimi de ürettiğim için arabesk müziğe özellikle hem üretici hem de yorumcu olarak hizmet etmek benim için büyük bir onur. Sevenlerimin arasında, 'Arabeski seninle sevdik' diyenleri duydukça daha da mutlu oluyorum" şeklinde konuştu. Bu ay için 'Miras' isimli albümü çıkacak olan sanatçı, "Albümümüzün adı, 'Miras'… Çok güzel şarkılar var. Hangisiyle çıkış yapsak diye düşünüyoruz çünkü hepsi birbirinden güzel. Herkesin, 'Benim şarkım, beni anlatıyor!' diyebileceği bir albüm hazırladık. İnşallah, satışı bol olacak, sektöre hareket getirecek" ifadelerini kullandı.