Bluessevenler bu harika etkinlik, 16 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde!



Blue Blues Band, 1990'da Batu Mutlugil (gitar), Yavuz Çetin (gitar) ve Zafer Şanlı (bas gitar) tarafından kurulmuş Türk blues grubu. Grubun ilk yılında davulda Cenap Oğuz yer alırken daha sonra Kerim Çaplı, bas gitar da ise Sunay Özgür (1992) Yavuz Çetin'in 2001'deki vefatına kadar blues çalmıştır. Hali hazırda faal olan Hayal Kahvesi (Beyoğlu) mekanının açıldığı 1991 yılında grup Batu Mutlugil, Yavuz Çetin, Zafer Şanlı, Kerim Çaplı lı kadrosu ile sahne almıştır. Sonra ise Batu Mutlugil'in barı Mojo'da, kalan 7 yıl ise İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi pek çok yerlerde sahneye çıkmıstır.



Uzun yıllar birlikte çaldığı Yavuz Çetin'nin ölümünden sonra Batu Mutlugil, saksafonda; Toygun Sözen, davul; Utku Unal, bass; Burak Guven, klavyede; Serhat Ersoz ile birlikte özellikle 70'lerin ve takip eden zamanın rock ve blues rock parçalarını yorumlamaya devam etmektedir.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin" eklenmesi gerekmektedir.