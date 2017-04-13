Battalgazi'de Asfaltlama Çalışması Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Orduzu Mahallesi Çayırbaşı Sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı.



Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Mahallesi Çayırbaşı Sokak ile çevresinde 10 metre genişliğinde ve bin 500 metre uzunluğunda yapılan sıcak asfalt çalışması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.



Mahalle sakinlerinden Mehmet Akyüz, yapılan asfalt çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Helal olsun bu yolu yapanlara. Bu yol zaten çukurdu. Bir kaç gündür mahallemizin sokakları çok kötüydü yağmurdan dolayı. Asfalt olması elbette ki daha güzel oldu. Biz mucur falan dökülecek sandık ama asfalt olması daha güzel oldu. Öncesi çok kötüydü, çukurdu. Çocuklarımızın okula gidip gelmesi sorun oluyordu. Arabalarımız girip çıkmıyordu. Açıkçası, gidip gelemiyorduk. Bu şekilde asfaltlanması güzel oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Aziz Yaşar ise, "2 yıldır biz burada çamurdan çok çektik. Belediyemiz sağolsun. Çocuklarımız okula gidip gelmesinde her gün üstleri, başları çamur oluyordu. Artık bu olmayacak" ifadelerini kullandı.



Bekir Ergün isimli mahalle sakini de, asfaltı yapılan yolun daha önce kışları çamur, yazları toz olduğunu belirterek, "Önceden yollarımız çok bozuktu, çamurdu. Belediyenin çalışmalarından memnunuz" şeklinde konuştu. - MALATYA