Battalgazi Belediyesi'nden Bilgilendirme Toplantıları

Battalgazi Belediyesi, Ana Çocuk Sağlığı Planlaması ile Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi tarafından Mahallelerde ortaklaşa bilgilendirme toplantıları devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasırcılar ve Hanımınçiftliği Mahalleleri'nde yapılan bilgilendirme toplantısında kanserde erken teşhisin yanı sıra aile planlaması konuşuldu.



Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezinde görevli ebe Cemile Holter, kanser hakkında bilgiler vererek, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.



Ana Çocuk Sağlığı Planlamasında görevli Ebe Aysel Kutlu da ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hakkında bilgiler verdi.



Düzenlenen bilgilendirme toplantılarının devam edeceği kaydedildi.