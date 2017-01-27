Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Malatya'da etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken Battalgazi Belediyesi yoğun kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Malatya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte sürdürülen karla mücadele çalışmaları, yoğun şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçe merkezi ile mahallelerde yaya ve araç trafiğinin rahat bir şekilde sağlanması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kar tutan kaldırımların temizlenmesi için yoğun bir çalışma sürdüren Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, mahalle yollarını buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Malatya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte belediyemiz sorumluluk alanında karla mücadele çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Kaldırım temizleme çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda biriken karların kamyonlarla taşınmasına ise devam edilmektedir. Karla mücadele ile yapılan etkin çalışmalar kapsamında belediyemiz sorumluluk alanında kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır. Battalgazi Belediyesi olarak, halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA