Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı 24. ölüm yıl dönümünde andığını belirterek, Özal'ın Türkiye'yi dünyaya açan bir lider olduğunu ifade etti



Başkan Gürkan,Turgut Özal'ı 8. ölüm yıldınımünde rahmet andığını ifade etti. Gürkan, "Merhum Özal, Türkiye'yi Dünyaya açan özellikli bir liderdi. Özal, ülkemize yapmış olduğu hizmetlerin yanında, Türk siyasetine yeni bir vizyon ve yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Türkiye'yi Dünya ile bütünleştiren merhum Özal, her alanda Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Bugün emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti Dünyada söz sahibi, bölgesinde lider konumundadır. Merhum Özal'ın fikir ve düşünceleri, Türk siyasetine dün olduğu gibi bugün de, ışık olmaya devam edecektir. Merhum Turgut Özal'ı vefatının 24. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.



Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu'nun vefatının 39. yıl dönümünü de hatırlatarak, "Bugün aynı zamanda Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu'nun vefatının 39. yıl dönümüdür. Bundan 39 yıl önce bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine damgasını vurmuş, mertliği ile bilinen bir siyasetçiydi. Merhum Hamit Fendoğlu'nu vefatının 39. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA