Batmanlılar Kan Merkezlerine Akın Etti

Batmanlılar, Türk Kızılayı Genel Merkezinden yapılan çağrı üzerine kan merkezlerine akın etti.



Türk Kızılayı'nın, kan stoklarında düşüş yaşandığını açıklayıp, vatandaşlara kan vermeleri yönünde çağrı yapması Batmanlıları harekete geçirdi. Kentte çok sayıda vatandaş, kan vermek için kan bağışı noktalarına akın etti. Kan verme formlarını dolduran vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.



Sosyal medyada Kızılay'ın yaptığı çağrı üzerine kan vermeye geldiğini anlatan Nurullah Genç, "Düzenli olarak kan veriyorum. Kan vermenin insana faydası da var ama kan stoklarının bitmiş olması kötü. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.



Vali Ahmet Deniz ve kurum amirleri ile çalışanları da kan vermek için kan bağışı noktalarına geldi. - BATMAN