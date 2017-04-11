Batmanlı İş Adamı Milli Eğitime Bin 500 Kitap Hediye Etti

Batmanlı hayırsever iş adamı Veysi İren, Sason ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine verilmek üzere bin 500 adet kitap bağışında bulundu.



Batman'da bir kırtasiye sahibi olan iş adamı Veysi İren'e bağışından dolayı Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. İren, "Bu tür bağışların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Yarınlarımız olan çocuklarımız için biz şirket olarak elimizdeki imkanlar dahilinde hayırlara vesile olmaya çalışacağız" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar; ilerlemenin ancak okumakla mümkün olabileceğini söyledi. Yar,"İlerlemek ancak okumakla mümkündür. Bunun bilincinde olup bağışlarını yapan Veysi İren'e eğitim camiası ve ilçemiz adına teşekkür ederim" diye konuştu. - BATMAN