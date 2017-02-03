Batmanlı avcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı



BATMAN'da faaliyet gösteren Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi avcılar, Batı Raman Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Dernek Başkanı Mehmet Sertkaya, avcı olmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bıraktı



Yabani hayvanların açlıktan ölmemesi için Batı Raman Dağı başta olmak üzere çevredeki dağlara yem bırakan Batman Avcılar ve Atılar Derneği Başkanı Mehmet Sertkaya, avcılara da doğaya yem bırakılması konusunda uyarıda bulundu. Batmanlı Avcılar, kent merkezine kadar inmeye başlayan yaban hayvanlarının tehlike oluşturmasını önlemek geçmek için doğaya yem bıraktı. Avcıların zamansız ava çıkmaması uyarısında bulunan Başkan Sertkaya, "Keklik ve tavşan avı yasağı var. Buna rağmen maalesef bazı avcılar, ava çıkıyor. Belgesiz avcılık yapanlar, yaban hayvanlarına zarar veriyor. Dernek olarak üyelerimizle birlikte ovaya çıktığımızda korsan avcılara izin vermiyoruz" dedi.



Avcıların daha çok av limitlerine göre hareket etmesinin gerektiğini de ifade eden avcılardan Ekrem Oğlak da, "Avcıları, avlayabilecek limitleri konusunda uyarmayı bir görev biliyoruz. Avcıların mutlaka avlanma günlerine dikkat etmeleri ve yanlarında avcılık belgelerini bulundurmalarını istiyoruz. Özellikle geceleri araba farları ile tavşan avlanmamalı. Tavşan ve keklik avlanma yasağına uymayanlar iki kat para cezasıyla karşılaşabiliyor. Yavrulama döneminde avcıların yasak karalarına uymaları bir zorunluluktur, uymayanlar da cezasını öder" diye konuştu.



Geceleri araçların farlarıyla tavşanlara tuzak kurulduğunu belirten bir başka avcı Faysal Benek ise, "Maalesef birçok yerde olduğu gibi Batman'da da geceleri araçların farlarıyla tavşanlara tuzak kuruluyor. Artık bu uygulamadan vazgeçilmeli. Yabani hayvanların nesli her yıl tükeniyor. Zor kış koşullarında herkes bölgesini yemlerse yabani hayvanlar da aç kalmaz" şeklinde konuştu.