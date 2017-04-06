Batman Valisi Deniz'in Kozluk Ziyareti

Batman Valisi Ahmet Deniz, Kozluk ilçesini ziyaret etti.



Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, Belediye Başkanı Veysi Işık, kurum müdürleri ile vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Deniz, 29 Ekim İlkokulunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.



Vali Deniz, burada yaptığı konuşmada, birlik beraberlik vurgusu yaptı.



Toplantının ardından esnafları ziyaret eden Deniz, girdiği bir fırında lavaş ekmeği pişirdi.



Fırıncıyla bir süre sohbet eden Deniz, fırıncılık mesleğinin özellikle yaz aylarında çok zor olduğunu söyledi.