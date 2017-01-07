Batman Valisi Deniz: 'Hainlere Yer Yok'

Batman Valisi Ahmet Deniz, Kurtuluş Savaşı'nda, bugün FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi örgütlerin arkasında olanların Ege'ye gömüldüğünü belirtti.



Merkeze bağlı Diktepe ve Kocalar köylerini ziyaret eden Vali Deniz, yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek, ihtiyaçlarının tespitini yaptı.



Diktepe köyünde yapımı biten okul binasını gezen Deniz, okulda incelemelerde bulunarak eksiklerinin kısa sürede bitirilmesini yönünde talimat verdi.



Köyde etrafında toplanan çocuklara oyuncak dağıtan Deniz, daha sonda Kocalar köyüne geçti.



Deniz, köy girişinde kendisini karşılayan köylülere hitap ederek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. "Bizler o güzel Peygamber'in ümmetiyiz" diyen Deniz, "İnsan sevgisi, hoşgörü, kardeşlik bizi biz yapan bunlardır. Cesaretle, durma dönemidir. Hiç çekinmeden, hainlik yapana hainlik yapıyorsun diyeceğiz. Hainlere yer yok. Vatandaş bizim vatandaşımız, kucaklayabileceğimiz kadar kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 15-20 yıl öncesinin Türkiye'si olmadığını aktaran Deniz, ülkenin büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.



Terör belası olmazsa milli gelirin 10 bin dolar değil 25-30 bin dolar olacağının altını çizen Deniz, şunları kaydetti:



"Bu coğrafya 78'e değil 178'e yeter. Bu yüzden saldırıyorlar. Bunu herkesin görmesi lazım. Bu ülke hepimizin. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Elimizden geldiği kadar, gece gündüz demeden birbirimizi kucaklayarak hizmete devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda yokluk içerisinde Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'siyle, FETÖ,PKK ve DAEŞ gibi örgütlerin arkasında olanları Ege'ye gömdük, geldikleri gibi gittiler."



Tandır'da ekmek yapan kadından, aldığı ekmeği beraberindekilere dağıtan Deniz'in köy ziyaretine, kurum müdürleri de eşlik etti.