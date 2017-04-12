Batman Valisi Deniz Açıklaması

Batman Valisi Ahmet Deniz, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasına yönelik tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Asla ve asla hiçbir vatandaşımızın bir kuşkusu olmasın. En ücra mezrada dahi bir tehdide, şantaja, baskıya müsaade etmeyiz. Hukuk dışına çıkan kim olursa olsun o dakika gereğini yaparız." dedi.



Bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Deniz, pazar günü yapılacak halk oylamasına yönelik alınan güvenlik önlemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getiren Deniz, tüm siyasi partilerin sıkıntısız şekilde halk oylamasına yönelik çalışma yürüttüğünü söyledi.



Herkesin demokratik bir şekilde, tehdit ve baskı altında kalmadan özgür iradesinin sandığa yansımasını istediklerini ifade eden Deniz, halk oylamasına ilişkin tüm önlemlerin alındığını bildirdi.



Deniz, şöyle konuştu:



"Bizim birinci görevimiz budur. Asla ve asla hiçbir vatandaşımızın bir kuşkusu olmasın. En ücra mezrada dahi bir tehdide, bir şantaja, bir baskıya müsaade etmeyiz. Hukuk dışına çıkan kim olursa olsun o dakika gereğini yaparız. Herkes vatandaşın iradesine saygı duyacak."



Vali Deniz, terör örgütlerine karşı toplumun her kesiminin dik durmasını isteyerek, "Artık bu oyunu millet gördü. Geçmişte gördük, niye, bu çocukların ne günahı vardı, 13-14 yaşındaki çocukların ne günahı vardı. Kandırıldı, dağa götürüldü, beyinleri yıkandı ne oldu? 30-40 yıldır 700-800 milyar dolar kaybettik." ifadelerini kullandı.