Batman Valisi Ahmet Deniz Açıklaması

Batman Valisi Ahmet Deniz, "Terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün arkasındaki güçlerin tek gayesi, buraları Suriye gibi yapmaktır." dedi.



Deniz, Nitelikli Eğitim, Kararlı Adımlar Projesi kapsamında Batman Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ve bin 130 üniversite adayının katıldığı hazırlık kursunu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile ziyaret ederek, öğrencilere eğitim seti dağıttı.



Ziyaretinde öğrencilere hitap eden Deniz, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ülkede kaos yaratılmak istendiğini belirterek, "Terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün arkasındaki güçlerin tek gayesi, buraları Suriye gibi yapmaktır. Bize düşen görev Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevisi ve Sünnisi ile yek vücut olacağız. Onun için Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarındaki seferberlik ruhuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Deniz, il genelinde eğitime nitelik kazandırma gayreti içerisinde olduklarını da dile getirerek, "Bu ülke bir yere gidecekse başarı elde edecekse mutlaka ve mutlaka eğitimle başarmak zorundadır. Bunun başka yolu da yok." dedi.