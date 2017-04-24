Batman Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Batman Valiliği, art niyetli bazı kişilerin kendilerini Batman Valisi veya başka bir kamu kurumunun yöneticisi olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.



Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Zaman zaman ilimizden veya başka illerden art niyetli kişilerin kendilerini Batman Valisi veya başka bir kamu kurumunun yöneticisi olarak tanıtarak, yardım talebi adı altında iş adamlarından para istediğine dair duyumlar alınmaktadır. Batman Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir yöntemi bulunmamaktadır. Muhtaç, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın ise Batman Valiliği'nin (0488 213 1001), Emniyet Müdürlüğü'nün (155) veya Jandarma Komutanlığı'nın (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunması rica olunur" denildi. - BATMAN