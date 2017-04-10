Batman Üniversitesinde Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin Batman Üniversitesi yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN