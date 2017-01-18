Batman Spor Merkezlerine Kavuşturulacak

YILMAZ EKİNCİ - Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla iş birliği yaparak 14 spor kompleksi yapma kararı alan İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, günde 4 bin genci sporla buluşturmayı amaçlıyor.



İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çocuk ve gençler için yeterli spor alanı olmadığını tespit ettiklerini söyledi.



Kent merkezinden uzak mahallelerde çocuk ve gençlerin yararlanacağı spor alanları bulunmadığını aktaran Aksoy, bu nedenle çocuk ve gençlerin arsa ve sokak aralarında top oynamak zorunda kaldığını belirtti.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 14 spor kompleksini kente kazandıracaklarını dile getiren Aksoy, "Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı mahallelerimizde 14 çok amaçlı spor kompleksi yapılacak. Bu tesislerde günde 4 bin gencimiz futbol, tenis, voleybol ve basketbol oynayabilecek." diye konuştu.



Binaları belediyeye ait arsalar üzerinde yapacaklarını, çocuk ve gençlerin okuldan geldikten sonra boş zamanlarını değerlendirecekleri bir spor tesisine kavuşacağını bildiren Aksoy, spor komplekslerinin çevresini de yeşil alan olarak düzenleyeceklerini ifade etti.



Tesislerin maliyeti 1 milyon 600 bin lira



Aksoy, inşa edecekleri 14 tesisin yaklaşık 1 milyon 600 bin liraya mal olacağını, spor alanlarının çevresine yapacakları park ve donatılar ile bu rakamın 3,5 milyon liraya çıktığını anlattı.



Mahallelerde çocuk ve gençlerin ihtiyaç duyduğu spor alanlarının yanı sıra sosyal yaşam alanlarını da oluşturacaklarına işaret eden Aksoy, tesislerin yapımı için projelerin hazırlandığını, önümüzdeki günlerde ihale düzenleyeceklerini vurguladı.



Tesislerin sosyal yaşama renk katacağını belirten Aksoy, şöyle devam etti:



"Tesislerden 4 bin gencimiz faydalanacak. Bir de belediyemizin spor merkezi var. Birtakım eksikleri vardı, tamamladık. Gerek spor gerek sosyal tesislerimizi etkin kullanmak istiyoruz. Tesislerimizi aktif olarak halkımızın hizmetine sunacağız. 14 mahalleye yapacağımız tesisler önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak. Ama bizim için yeterli değildir. Biz daha sonra ikinci etapta bu sayıyı 40'lara çıkarmayı amaçlıyoruz. Her mahallemizde mutlaka en az bir spor tesisi olması gerektiğini, olabildiğince park ve yeşil alanları arttırmayı düşünüyoruz. "



"Bu projeleri destekliyoruz"



Sporcu Kadir Yıldız da belediye tarafından çocuk ve gençler için yapılacak spor tesislerinin önemli olduğuna dikkati çekerek sporcu olmasına rağmen bazen çalışacak alan bulamadığını dile getirdi.



Yıldız, "Spor tesislerinin kenar semtlerde yapılması çok iyi. Spor alanlarının oluşturulması küçük yaştaki çocuklar için de önemli. Belediyenin hayata geçireceği bu projeleri destekliyoruz." dedi.



Veysel Baylan ise mahallelerine spor tesisi yapılması sevincini yaşadıklarını aktararak tesislerin çocuk ve gençlerin spor alanında gelişmesini sağlayacağını kaydetti.