Batman, Siirt ve Elazığ'da 1 Mayıs Kutlamaları
BATMAN, Siirt ve Elazığ'da bugün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu gösterilere sahne oldu.
BATMAN, Siirt ve Elazığ'da bugün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu gösterilere sahne oldu. Olaysız geçen kutlamalara katılan gruplar, etkinlik sonrasında sessizce dağıldı. Siirt Belediye İş Sendikası önünde toplanan işçiler kutlama yapmadan, basın açıklamasından sonra dağıldı. Belediye İş Sendikası önünde toplanan işçiler adına konuşan Belediye İş Sendikası Başkanı Halit Akınay insanca yaşamak istediklerini belirterek, taşeron ve güvencesiz, kuralsız çalışmaya karşı olduklarını söyledi. Yapılan açıklamanın arıdan grup, olaysız dağılırken, kent merkezindeki sivil toplum kuruşları da 1 Mayıs için herhangi bir kutlama yapmadı. Elazığ'ın Hozat garajında toplanan KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi. Hozat Garajı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına CHP, BDP, EMEP, KESK'e bağlı sendikalar katıldı. Polisin sıkı güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında KESK dönem sözcüsü Kenan Korkamaz, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara katılan yaklaşık 150- 200 kişilik gurup sesizce dağıldı.
BATMAN'DA KONSERLİ HALAYLI KUTLAMA
Batman'da 1 Mayıs kutlamaları olaysız geçerken, alana gelenler müzik eşliğinde halay çekti. 16 Mayıs şehir stadı bitişiğindeki alanda yapılan kutlamalara HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Saadet Becerikli, Mehmet Ali Aslan, Petrol İş Genel Merkez yöneticisi Mustafa Tekik ve tertip komisyonu temsilcileri katıldı. Kutlamalar yerel sanatçı Şerzad'ın sahneye çıkmasıyla başladı. Daha sonra Kürt sanatçı Rojda sahneye çıktı. Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın konuşması ardından Özgün müzik sanatçısı Servet Kocakaya konseri ile etkinlik sona erdi.
HDP'Lİ YILDIRIM: İŞÇİNİN DEĞİL İŞSİZİN BAYRAMI HDP Muş Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım alanda yaptığı konuşmada, işsizliğin had safhada olduğunu belirterek şunları söyledi:
"1 Mayıs maalesef AKP'nin sayesinde işçinin emekçinin değil, işsizin bayramı haline getirildi. Çünkü 1976'dan beri en yüksek işsizlik oranına 2016- 2017'de ulaştı. Yani son 41 yılın en büyük işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Bunlar hep 'istikrar için bize oy verin' dediler, Koalisyonların olduğu dönemi kötülediler. Türkiye'de 80 darbesinden sonra işsizlik oranı koalisyon dönemlerinde ortalama yüzde 8 civarındaydı. AKP döneminde yüzde 10 oranındaydı, bugün ise işsizlik yüzde 13'e ulaşmıştır. Toplumda her 5 kişiden biri işsiz, toplumu artık işsizler oluşturuyor. İnsanlar çalışmak istiyor, rızıklarını alın teriyle kazanmak istiyorlar ama AKP 15 yıllık iktidarı döneminde 4 milyon resmi rakamlara göre işsiz, gerçek rakamlarda ise 7 milyon civarında olduğu bir gerçektir." - Elazığ