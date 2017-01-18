Batman Polisi Katil Zanlısını İstanbul'da Yakaladı

Batman'da N.K. (29) isimli şahsı silahla öldüren katil zanlısı Ş.Ö. (29) İstanbul'da yakalandı.



Raman Mahallesi'nde 16 Kasım 2016 tarihinde N.K. (29) isimli şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çok yönlü araştırmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.Ö. (29) isimli katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olaydan sonra İstanbul'a gittiği tespit edilen katil zanlısı Ş.Ö., izini kaybettirmeye çalıştı.



İzine rastlanan zanlıyı yakalamak için Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri İstanbul'a giderek zanlının saklandığı eve operasyon yaptı. Polislerin yaptığı operasyonda katil zanlısı Ş.Ö. 1 adet ruhsatsız silahla yakalanarak Batman'a getirildi.



İfadesi alınan zanlı tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BATMAN