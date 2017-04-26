Batman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Batman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, meslekten ihraç edilen 4 polis memuru ve bir astsubay gözaltına alındı.