Batman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Batman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.

Batman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Batman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 asker için Batman, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da 9 ayrı adrese İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari zanlının yakalanılmasına çalışılıyor.

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