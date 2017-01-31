Batman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 asker için Batman, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da 9 ayrı adrese İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari zanlının yakalanılmasına çalışılıyor.
Batman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Batman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.
Batman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.