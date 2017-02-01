Batman Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 3 Gözaltı

Batman merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonunda TSK'da görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığında ise görevli 1 şüpheli gözaltına alındı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 4 şahsa yönelik Batman merkezli Hatay, İzmir, İstanbul, Burdur, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Operasyonda TSK'da görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığında görevli bir olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Bir firari şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Yapılan adli aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 2 adet USB bellek, 3 adet tabanca ve 70 adet tabanca mermisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır" denildi. - BATMAN