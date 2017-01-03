Batman Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

Batman merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin TCK-221 Etkin Pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeleri doğrultusunda FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 30 şüpheli şahısa yönelik bugün 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyon neticesinde 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüpheli şahsın yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Bahse konu şahısların ikametlerinde, üst aramalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, flaş bellek, CD, kitap, dergi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN