Batman Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Batman merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 eski polis memuru ile 1 astsubay yakalanarak gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY'ye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BATMAN