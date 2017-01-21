Batman İhh'dan Çocuk Hastalara Ziyaret

Batman İnsani Yardım Vakfı'na bağlı olarak çalışan Sason İHH üyeleri, evlerinde yatan çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu.



Dereköy köyü Şahinli mezrasında düşerek ayağını kıran ve 45 gündür yatakta yatan Fatma Yılmaz'ı evinde ziyaret eden İHH gönüllüleri, daha sonra Ergünü köyünde bulunan ve yine kaza sonucu bacağını kıran Fadime Baysal ve ailesine ziyarette bulundu.



Geçen sene çıkan yangında evlerinde maddi hasar oluşan Baysal ailesine yardımda bulunan İHH Sason temsilcisi Sabahattin Atalay, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların süreceğini söyledi.



Atalay, şunları kaydetti:



"Bu iki aileyi özellikle ziyaret ettik. Her iki ailenin de küçük kızları düşerek bacaklarını kırmışlar ve şu an bacakları alçıda. Yaklaşık 40 gündür bu haldeler. İki ailemizin de maddi durumları çok düşük. Bir ailenin geçen sene çıkan yangın sonucu evleri küle dönmüştü. Bütün aile fertlerine ayakkabı ve gıda yardımında bulunduk. Buradan hayırseverimize selam gönderiyor, kendisine çok teşekkür ediyoruz."