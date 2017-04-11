Batman Hdp'li Önder: 100 Belediyeyi Gasp Ediyorlar, Demokrasi Nutukları Atıyorlar
Hdp'li Önder: 100 Belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlarHALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, 16 Nisan'daki referandumun seçimlerden bile önemli olduğunu belirterek, "Bu halk bütün engelemellere rağmen gelip bu alanı dolduruyorsa insan...
Hdp'li Önder: 100 Belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlar
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, 16 Nisan'daki referandum un seçimlerden bile önemli olduğunu belirterek, "Bu halk bütün engelemellere rağmen gelip bu alanı dolduruyorsa insan tefekkür etmez mi? Burada bir onur meselesi var. Biz insanların ortaklaşa bir arada yaşamasını arzuluyoruz bunun için bu uğraşlarımız. Biz, bize gösterecekleri filmlerin fragmanlarını izledik. Kim bu halkın iradeiyor. Neyin demokratik olacağını söylemiyorlar. 100 belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlasine ipotek koyabilir? Daha demokratik olacaklar dr"dedi.
"GELECEĞİMİZE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"
HDP'nin DBP ile ortaklaşa Batman'da yaptığı Referandum mitingine, Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Gülcihan Şimşek, Batman Milletvekilleri M.Ali Aslan ve Ayşe Acar Başaran katıldı. Mitingte konuşan Ahmet Türk, uzun yıllardan beri siyasetin içinde olduğunu, birçok önemli günleri ve 12 Eylül zindanlarını yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün de o politikalarını o zindanlarını getirmek istiyorlar. Yine 1994-95 yıllarında yıkılan köylerin, faili meçhul cinayetlerin şahidi olduk. Demokrasi mücadelemiz zaman zaman kesilmişse de ama ipotek konulmadı. Bugün farklı bir notadayız, artık halkımızın, geleceğimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine ipotek konmaya çalışıyorlar. Hepimizin adına, halklar adına bir tek kişi karar verecek. Yani bir tek kişinin dudakları arasında çıkan kelime yasa olacak, kanun olacak. Durum bundan ibaret. Keşke bugün AKP'ye oy veren insanlar da burada olsaydı. Bunun irademizi teslim etme anlamına geldiğini onlar da bilseydi. Dünyada tek bir kişinin yönettiği birçok ülkeyi biliyoruz. Bunlardan biri Saddam'ın yönettiği Irak, biri Esad'ın yönettiği Suriye, biri Kaddafi'nin yönettiği Libya, biri Mübarek'in yönettiği Mısır. Ne oldu sonuçları, bugün halklar büyük acı çekiyor. Tekçi anlayıştan ötürü insanlık dramı yaşanıyor. Biz bunun için tekçiliğe karşıyız. Herkes yeniden düşünsün ve gerçekten geleceğimizi kararttıracak olan referandum u vicdanı muhasebe yaparak referandum a baksın"dedi.
"BİZ KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİLİZ"
Ahmet Türk, Ak Partinin bütün halkları karşı karşıya getiren bir politikayı Türkiye'nin gündemine getirdiğini ileri sürerek, "Biz ortak demokratik bir geleceği esas alıyoruz. Biz böyle bakıyoruz. Biz insanız, vicdan sahibiyiz, kimsenin düşmanı değiliz. Bizim derdimiz zulmün olmadığı, insanların kucaklaştığı bir geleceği elde etmektir. Lütfen bunu görmeyenlere, anlamayanlara gidin kapılarını çalın, yarınlarımızı karartacak bir karardan onları alı koyun. Onları ikna edin. İnanıyorum ki biz ikna etmek için yola çıksa derdimizi, duygularımızı anlatsak ikna olmayacak insanımız yok. Bu nedenle eğer Kürdistan'da 'Hayır' çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmazsa bizim eksikliğimizdir. Bu coğrafyada 'Evet' oyu verildiği zaman yarın Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkacak, 'Bütün yaptıklarıma rağmen Kürtler bana destek verdi' diyecek. Bunu Türkiye'de kullanacak, uluslararası arenada kullanacak, 'Kürtlerin bir derdi, bir sorunu yok, bakın büyük oy aldım' diyecek. Peki, hiç mi derdimiz yok? Sizin oylarınızla seçilen Genel Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız zindanlarda değil mi? Devletin büyük imkanlarını kullanarak halkı 'Evet' cephesine çekmeye çalışan bir siyaset anlayışı ortada. Dünyanın neresinde görülmüş ki OHAL sürecinde anayasa yapılsın. Nerede görülmüş bir referandum için devletin bütün imkanlarını bütün uçaklarını, her şeyini bu referandum için kullansın. Bütün bu hukuksuzluğa karşı bu referandum u meşru göstermek bile yanlıştır"diye konuştu.
"100 BELEDİYEYİ GASP ETTİLER, DEMOKRASİ NUTUKLARI ATIYORLAR"
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, geleceğin kendi elimizde olduğunu, bu referandum un seçimlerden bile daha önemli olduğunu ve belirleyici olduğunu belirterek, "Gençlik nasıl bıraktıysak öyle. Önemli bir kıyım yaşamıştır. Yine de idaresinden ödün vermedi. Biz size birşey verebiliyormuyuz? Artık bir belediyemiz de yok. Bizle beraber olmak demek polis dayağı, gazlar bombalar, zinden zulüm ölüm. Bu halk bütün engelemellere rağmen gelip bu alanı dolduruyorsa insan tefekkür etmez mi? Burada bir onur meselesi var. Biz insanların ortaklaşa bir arada yaşamasını arzuluyoruz bunun için bu uğraşlarımız. Biz, bize gösterecekleri filmlerin fragmanlarını izledik. Kim bu halkın iradesine ipotek koyabilir? Daha demokratik olacaklar diyor. Neyin demokratik olacağını söylemiyorlar. 100 belediyeyi gasp ediyorlar, demokrasi nutukları atıyorlar"dedi.