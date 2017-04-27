Batman'dan Kısa Kısa

Batman İl Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik "Hz Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi ve "Güven" konulu bir sunum yapıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, konferansa yaptığı konuşmada, Hz Muhammed'e (S.A.V) layık bir toplum olmak için herkesin peygamber efendimizi rehber edinmesi gerektiğini söyledi.



Hafızlık ve taç töreni



Necat Nasıroğlu Yatılı Kız Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci için hafızlık ve taç giyme merasimi düzenlendi.



Kur'an kursunda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Turgut Erhan, hafızın yürüyen ve konuşan Kur'an olduğunu söyledi.



Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayan Erhan, "Hafız mukaddes vahiy yükünü taşıyandır. Kur'an hafızalı başka gölge bulunmayan günde Allah'ın gölgelendireceği kişilerdir. Gerçek anlamda Müslüman olmak için Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükümleri öğrenmemiz ve hayatımızda tatbik etmemiz gerekmektedir." dedi.



Konuşmaların ardından, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verilerek taç giydirildi.



Batman'da uyuşturucu operasyonu



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kök hint keneviri ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.