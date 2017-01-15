Batman'dan Haleplilere Yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneğince "Halep için harekete geç" kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.



Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Koordinatörü Şehmus Temiz, Halepli mağdurlara destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.



Mağdur Haleplilerin en kısa sürede zulümden kurtulup evlerine döneceklerini ifade eden Temiz, "Bu tırda acil ihtiyaç listemizin başında yer alan yatak, battaniye, giyim ve gıda maddeleri var. İnşallah bir sonraki tırla çocuk bezi ve çocuk maması göndermeyi planlıyoruz." dedi.



Tır, İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duanın ardından bölgeye yola çıktı.